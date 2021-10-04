Бутусов: Трускавец – это декорация для тех, кто стоит выше закона. Для тех, кого от любых уголовных дел защищают не адвокаты, а сам Владимир Зеленский

"42 дня Слуги народа продолжают покрывать причастность к уголовному преступлению Александра Трухина. 42 дня назад Слуга народа Александр Трухин стал участником дорожно-транспортного происшествия, 6 человек госпитализировано - вот он Трухин на фото рядом с разбитой машиной. Для всех водителей из народа, совершение ДТП с такими последствиями означало бы избрание меры пресечения на период следствия - возможно, пребывание в СИЗО, возможно домашний арест с браслетом, потому что мера наказания за такое ДТП - тюремное заключение", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Но Слуга народа Трухин на свободе, потому что... за 42 дня Государственное бюро расследований до сих пор не установило кто же именно сидел за рулем машины! Столько свидетелей, видеокамер, а следователи все никак не спросят у них - кто же был на месте водителя? И сам Слуга не хочет говорить.

Поэтому фигурант дела о ДТП Трухин сидит не под арестом, а в Трускавце вместе с замглавы ОП Олегом Татаровым, и обсуждают как будут реформировать страну. Сам Татаров при этом - подозреваемый НАБУ в краже квартир у Национальной гвардии.

Слуги говорят, что обсуждают в Трускавце как они будут строить правопорядок, верховенство права, закон для всех, как будут бороться с коррупцией и организованной преступностью. Подготовлены презентации, проводятся стратегические сессии. Но после такой фотографии понятно - весь Трускавец это декорация. Декорация для таких как Трухин и Татаров - для тех, кто стоит выше закона, тех, кого от любых уголовных дел защищают не адвокаты, а сам Владимир Зеленский",, - завершает Бутусов.