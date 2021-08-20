Муженко заявив, що у штурмі Іловайська не було потреби: "Був би звільнений Луганськ"

В штурмі Іловайська, який відбувся в 2014 році, не було сенсу, заявив колишній начальник Генштабу Віктор Муженко під час інтерв'ю виданню "День". Він заявив, що це було ініціативою тодішнього МВС.

"Я був із самого початку проти цього. Зокрема й проти такої посиленої уваги в ЗМІ. Ця операція не мала того значення, яке їй приділялось. Тоді планувалось звільняти Луганськ. Не було б Іловайська - був би звільнений Луганськ. А якби звільнили Луганськ, то не було б ніякого "ЛНР", - пояснив Муженко. - Ми вже займали домінуючі висоти в Камброді з якого весь Луганськ був як на долоні. Навіть при відході ми повинні були закріпитись по лівому березі річки Лугань, а зрештою відкотились аж за Сіверський Донець по Щастю і Станиці Луганській".

Муженко зазначив, що на той час Іловайськ був вузлом, через який йшли постачання техніки та зброї з Росії.

"Але коли ми перерізали залізницю в районі Кутейнікове (а Іловайськ розташовується вище), в штурмі Іловайська не було сенсу. Йти на оточення самого Донецька за рахунок Іловайська - це був найбільш ресурсно витратний і небезпечний варіант з воєнної точки зору", - додав Муженко.

Ексначальник Генштабу покладає відповідальність за це на МВС.

"Там були добровольчі батальйони, які ні Генеральному штабу, ні штабу АТО не підпорядковувались узагалі. Керівництву АТО взагалі не була відома точна кількість залучених бійців. Батальйон МВС "Азов" зайшов у Іловайськ і вийшов, "Шахтарськ" зайшов і вийшов", - додав Муженко.

Він зауважив, що проблемами на той момент були дезорганізація, відсутність управління й планування бою та не налагоджена взаємодія, а призвело все це до хаосу.

"Неповні роти називалися батальйонами. З військово-професійної точки зору ні командування, ні особовий склад до здійснення воєнних дій підготовленими не були", - підсумував ексначальник Генштабу.

За даними Офісу генпрокурора, в Іловайському котлі загинули 366 українських військових, 429 - дістали поранення різного ступеня тяжкості, ще 300 потрапили в полон. У відомстві Ірини Венедіктової причиною цих трагічних подій російсько-української війни назвали «масштабне пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України».

До кримінальної відповідальності притягнені 110 осіб, зокрема 68 громадян РФ, серед яких 21 міністр. Їх оголошено в розшук. До суду направлено 48 обвинувальних актів щодо 51 особи, вироками українських судів 35 з них вже засуджені. Серед засуджених 13 громадян РФ, з яких троє є військовослужбовцями армії агресора.

ZN.ua