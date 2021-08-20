Разумков прокоментував ймовірність своєї відставки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наразі йти у відставку не планує. Прохання від нардепів про підписні листи для збору голосів про його звільнення до Разумкова також не надходили.

Про це спікер парламенту сказав журналістам у п'ятницю, 20 серпня, пише "Укрінформ".

Водночас, Разумков додав, що його можуть дійсно відправити у відставку, якщо буде бажання у народних депутатів..

"Я у відставку точно не збираюсь, до мене ніхто за підписними листками не звертався. Процедура є, ви знаєте моє ставлення, закон один для всіх, навіть для мене. Закон про Регламент буде працювати в будь-якому випадку. Якщо буде бажання у народних депутатів, це право Верховної Ради - змінити голову", - сказав Разумков..

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