Політика Меркель щодо "Північного потоку-2" була на боці Росії, а не України – радник президента Польщі

Розчаровує поведінку канцлерки Німеччини Ангели Меркель, що приїжджає за день до саміту Кримської платформи й втікає, щоб випадково не "попастися" президенту Росії Владіміру Путіну на участі у платформі по деокупацію Криму.

Про це в інтерв'ю ZN.UA сказав зовнішньополітичний радник уряду та президента Польщі Славомір Дембський.

"Політика, яку проводила канцлерка останніми роками, коли в питанні «Північного потоку-2» вона, безперечно, була на боці Росії, а не України, не викликає довіри ні до неї особисто, ні до Німеччини. Вона не зробила достатньо, аби в Путіна сформувалася думка, що Німеччина перебуває на боці країни, на яку напала Росія", - сказав директор Польського інституту з міжнародних відносин.

Він додав, що недостатні консультації США і Німеччини з Україною в питанні "Північного потоку-2", прийняття декларації, що стосується третьої держави, без консультацій і участі цієї держави, - це архаїчна політика минулого, антидемократична політика.

"Вечірні Вісті"