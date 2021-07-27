Путин планирует новую эскалацию в Украине на сентябрь? – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Владимир Путин сравнивает один из новых украинских законов с «оружием массового поражения», направленным против русского народа. Его полемика хорошо вписывается в общий угрожающий фон, который он выстраивает против Украины с весны этого года.

Об этом пишет Райнхард Фезер, Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует UAINFO.org.

В риторике России по отношению к Западу есть фигура речи, постоянно повторяемая практически в каждой спорной теме: мы, мол, по-хорошему указывали на то, что наши интересы задеты и что мы стремимся к диалогу, но наши западные партнеры не прислушались к нашим опасениям. Мы ясно предупредили их о возможных негативных последствиях, но нас проигнорировали, поэтому нам пришлось действовать.

На этом фоне примечателен один из пассажей, содержащийся в сообщении Кремля о телефонном разговоре президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, состоявшемся в среду вечером. В конце сообщения говорится, что Путин обратил «особое внимание» на «откровенно дискриминационный» украинский закон «О коренных народах». Возможно, что осенью Москва превратит это событие в одну из своих ключевых тем.

По словам Путина, этот подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским в среду закон побудил его опубликовать на прошлой неделе статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В этом опубликованном на сайте Кремля тексте Путин, ссылаясь на некоторые исторические мифы, объясняет, почему русские, украинцы и белорусы вот уже более тысячи лет являются одним народом и почему независимая Украина может существовать лишь в тесном контакте с Россией. Представление о том, что существует отдельный от русских украинский народ, российский президент считает выдумкой враждебных сил, стремящихся к ослаблению России. Якобы Запад превратил Украину в «анти-Россию».

«Мы своих не бросаем»

В этом пронизанном фальсификациями и полуправдивыми утверждениями сочинении настораживают, прежде всего, резкие формулировки, которыми Путин характеризует тот самый закон «О коренных народах». Из того факта, что русские в этом законе, призванном защищать этнические меньшинства, не упоминаются, Путин делает вывод, что цель закона — «принудительная смена идентичности».

По словам Путина, русских в Украине вынуждают «отрекаться от своих корней, поколений своих предков» и поверить в то, что Россия — их враг.

Для таких утверждений в законе, конечно, нет никаких оснований. В нем однозначно идет речь только о тех меньшинствах, «у которых нет государственных образований за пределами Украины». Сами украинцы также не причисляются в законе к «коренным народам».

«Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового пора­жения, — написал Путин. — В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы».

Что как не применение оружия массового поражения оправдало бы энергичные контрмеры вплоть до превентивного удара? Россия уже обосновывала защитой русских войну против Грузии летом 2008 года и аннексию Крыма в 2014 году. Война на востоке Украины также оправдывается ведущими российскими политиками и верными Кремлю средствами массовой информации тем, что русские там сами себя защищают.

«Мы своих не бросаем», — сказал Путин на начальном этапе боев. Пассаж об украинском законе в его статье идеально вписывается в эту традицию.

Полезный конфликт к сентябрьским выборам в Думу?

Это не должно означать, что Кремль планирует напасть на Украину, хотя министр обороны Сергей Шойгу сразу же после публикации путинской статьи об Украине приказал изучать ее на политзанятиях в российских вооруженных силах. А это указывает на намерения Москвы поднять градус конфликта в Украине.

Одним из признаков этого было и угрожающее поведение Москвы, выразившееся в концентрации российских воск у границы с Украиной этой весной. Хотя войска и отвели через две недели в места постоянной дислокации, но их военное снаряжении осталось там, по официальным данным его будут использовать во время крупных маневров «Запад 2021», которые должны быть проведены на западе России и Беларуси в сентябре.

С точки зрения кремлевских властей какой-нибудь внешнеполитический конфликт, с помощью которого можно было бы разжечь националистические настроения, был бы в это время весьма кстати.

19 сентября в России проводятся парламентские выборы, к которым власть готовится с явной нервозностью. Массовые репрессии против оппозиционеров, гражданского общества, средств массовой информации и даже адвокатов, происходящие в последние месяцы, указывают на то, что несмотря на все возможности для манипуляций на выборах власть считает необходимым радикально урезать еще оставшиеся свободы российского общества.

Определенную роль в оценке рисков Кремля может играть и то обстоятельство, что в это время Германия как самая большая страна ЕС из-за выборов в бундестаг будет ограниченно дееспособна на внешнеполитической арене.

Если этот сценарий окажется верным, то он может привести в действие крайне опасную динамику. Произойдет ли это на самом деле, зависит от того, как Кремль оценит пользу такого шага. Но если вспомнить сейчас все реальные эскалационные действия Кремля, то будет очевидно, что он всегда подготавливал их различными, казавшимися в первый момент малозначительными сигналами.