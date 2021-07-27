З Білорусі втік авіадиспетчер, який садив літак з Протасевичем – ЗМІ

Фото: belaruspartisan.by

Авіадиспетчер Олег Галегов, який вів переговори з пілотом рейсу Афіни-Вільнюс компанії Rynair, на борту якого перебував журналіст Роман Протасевич перед примусовою посадкою літака в Мінську, залишив Білорусь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруський партизан.

Зазначається, що на початку липня Галегов мав після відпустки вийти на зміну, однак колеги його так і не побачили.

Як стало відомо "Нашій Ниві" від кількох диспетчерів "Белаеронавігації", разом із сім'єю Галегов виїхав з Білорусі.

Заступник гендиректора "Белаеронавігації" Іван Герловський сказав, що Галегов з червня у відпустці і він нічого не знає про його "зникнення".

Інший його колега висловив думку, що після гучного резонансу від надзвичайної події Галегов міг поїхати до родичів у Грузію.

Сам Галегов родом з Грузії. Він переїхав у Білорусь у свідомому віці, тут познайомився з білорускою, одружився і залишився жити. З 2010 року працював у "Белаеронавігації".

Як повідомляв Укрінформ, колишній редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ Софія Сапега були затримані 23 травня після того, як літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін у Вільнюс через повітряний простір Білорусі, здійснив примусову посадку в Мінську.

Після інциденту з літаком Європейська Рада вирішила застосувати додаткові індивідуальні санкції проти посадових осіб та державних установ Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни.

Укрінформ