Почему нельзя пить только кофе на завтрак: три последствия для здоровья

Чтобы проснуться и получить заряд бодрости, многие пьют кофе. Однако только один бодрящий напиток с утра без полноценного завтрака не принесет организму пользы.

Как информирует UAINFO.org со ссылкой на "Профиль", к чему может привести отказ от полноценного завтрака, эксперты рассказали порталу FitDay.

Усталость. Кофе помогает проснуться, но этот эффект лишь временный. Если у организма нет запаса питательных веществ, после окончания действия кофеина человек ощущает усталость уже после полудня.

Кроме того, кофе не содержит белков или клетчатки, поэтому без полноценного завтрака тело не сможет нормально функционировать. Лучший способ бороться с этим - сочетать кофе с завтраком, содержащим белки и углеводы.

Раздражительность. Если на завтрак пить только кофе, к середине дня многие становятся раздражительными. Это также связано с тем, что в организме отсутствуют питательные вещества. Дело в том, что если долго не есть, уровень сахара в крови падает, в результате чего человеку труднее справляться со стрессом.

Эксперты советуют: даже если с утра чувства голода нет, лучше стараться есть в течение первых двух часов после пробуждения и не ограничиваться одним кофе.

Увеличение веса. Если заменять завтрак только чашкой кофе, уровень инсулина может стать несбалансированным. В результате мозг посылает организму сигналы о том, что нужно поесть пищу с высоким содержанием жиров и сахара, что приводит к перееданию. Завтрак, содержащий клетчатку и белок, поможет сохранить энергию до обеда и не съесть лишнего.

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