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Санкції США щодо компаній РФ через "Північний потік-2" – для "відводу очей", а мета проекту – геополітика і дерибан грошей, – фахівець з нафтогазового ринку

  13   0 25.05.2021, 09:00 | Новости, Политика
Санкції США щодо компаній РФ через "Північний потік-2" – для "відводу очей", а мета проекту – геополітика і дерибан грошей, – фахівець з нафтогазового ринку

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" продовжиться попри запроваджені санкції проти російських компаній, що було зроблено виключно формальним чином. Зі свого боку США планує поновити трансатлантичне співробітництво із Європою, що було призупинено за часів Адміністрації президента Трампа.  

Про це в ефірі телеканалу сказав Михайло Крутіхін, економічний аналітик та фахівець з нафтогазового ринку, передає UAINFO.org. 

"На противагу політики попередньої Адміністрації Трампа, для Байдена пріоритетом залишається налагодження стосунків із Німеччиною як із найбільш впливовим партнером США в Європі. А на інтереси України, і навіть інтереси Росії - США не звертатимуть уваги", - сказав він.  

Коментуючи рішення США, що включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов'язані із проектом "Північний потік-2", експерт наголосив, що "санкції були запроваджені "для вигляду", щоб формально виконати закони, які були ухвалені конгресом США".   

"Певні санкції були запроваджені, але частина - не повною мірою і для замилювання очей. Приміром, санкції були запроваджені проти невідомої і Богом забутої компанії, на які «Газпром» переписав права власності (мова іде про плавучий кран "Академік Черський". Тому що для США головна - Європа, все решта - для відводу очей", - наголосив фахівець. 

"В цьому я вбачаю зухвалу поведінку: оголошуйте які-завгодно санкції, а ми будемо робити так, як вважаємо за потрібне", - обурився він.  

Водночас Михайло Крутіхін зауважив, що головні завдання "Північного потоку-2" - як то освоєння бюджетних коштів - для влади Путіна "були вирішені".

"Всі видатки, які повинні забезпечити російські платники податків для будівництва "Північного потоку-2" - вони вже "пішли". Витрати "затоплені", їх не повернути ніколи. (...) "Бабло розпиляно", тож головне завдання - виконано», - констатував експерт.   

Михайло Крутіхін також наголосив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" має виключно геополітичний характер, щоб позбавити Україну транзитних можливостей для транспортування російського газу до Європи.  

"Санкції не вплинуть на економіку Росії. Газопровід "Північний потік-2" будують не для того, щоб збільшити поставки російського газу до Європи і врятувати її від гострого дефіцит газу. Мета газопроводу - геополітична: позбавити Україну транзитного маршруту для російського газу. Ми бачимо, що потужностей двох вже працюючих газопроводів більш ніж достатньо, адже вони постачають у 1,5 рази більше газу, аніж Німеччина купує у РФ. Тому російська економіка від санкцій не постраждає жодним чином, тому що всі збитки вже завдано", - завершив експерт.  

UAINFO

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