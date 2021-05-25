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Приватбанк массово блокирует карточки клиентам после актуализации их данных

  7   0 25.05.2021, 00:30 | Новости, Общество
Приватбанк массово блокирует карточки клиентам после актуализации их данных

При подписании анкеты по актуализации данных клиенты соглашаются с тем, что срок исковой давности в отношении них составит 15 лет…

Украинцы массово жалуются на блокировку карточек государственного Приватбанка. Нередко это происходит после необходимой по закону периодической актуализации данных клиентов.

Об этом сообщает издание UBR, информирует UAINFO.org.

При этом причины блокировки в банке не называют, а лишь говорят, что в течение семи рабочих дней «будут разбираться».

«Приватбанк заблокировал счета без объяснения причин и уведомлений. Сначала требовали прохождения идентификации личности – была пройдена трижды, два раза в онлайне, и один раз в банке. Но счета все равно заблокировали», – пишет клиент госбанка на одном из профильных порталов.

«Банк запросил актуализацию данных в течение месяца (иначе операции будут приостановлены), в этот же момент пришел отказ в обслуживании. Причины неизвестны, все средства заморожены», – отметил еще один недовольный клиент.

В то же время, если вовремя не пройти актуализацию в банке, в обслуживании также могут отказать. При этом причины пропуска сроков своевременной подачи информации банкиров мало интересуют.

В свою очередь служба поддержки финучреждения подчеркивает, что «в своей деятельности банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами НБУ, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности».

Тут добавляют, что банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения.

Но и это не все сюрпризы для клиентов. Во время актуализации данных один из них обратил внгимание, что в документах, которые ему дали на подпись, значится срок исковой давности в 15 лет. Что, мягко говоря, не мало.

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