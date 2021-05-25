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ХАМАС уличило Лукашенко во лжи: террористическое палестинское движение отрицает причастность к "минированию" самолета Ryanair

  6   0 25.05.2021, 09:59 | Новости, Мир
ХАМАС уличило Лукашенко во лжи: террористическое палестинское движение отрицает причастность к "минированию" самолета Ryanair

Террористическое палестинское движение ХАМАС отрицает причастность к "минированию" самолета Ryanair 23 мая. Этот рейс вынужденно посадили в аэропорту Минска и задержали там белорусского журналиста Романа Протасевича.

Как передает Reuters, заявление о том, что движение никак не связано с инцидентом, в понедельник, 24 мая, сделал спикер ХАМАСа Фавзи Бархум. По его словам, такая информация распространяется, чтобы "демонизировать" их.

"Это совсем не наши методы, какие-то подозрительные стороны делают это, чтобы демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению", - сказал Бархума.

Напомним: ранее представитель МИД Беларуси заявил, что страна якобы действовала в соответствии с международными правилами, а в тексте угроз взрыва говорилось следующее:

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз прекратил поддержку Израиля в этой войне. В этом самолете есть бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется над Вильнюсом 23 мая".

В итоге лайнер сел в Минске, никаких взрывоопасных веществ или бомбы в самолете не нашли, зато в аэропорту задержали Протасевича. Он является основателем известных оппозиционных каналов в Telegram NEXTA и "Беларусь головного мозга".

Обозреватель

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