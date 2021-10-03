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В Киеве произошло "звездное" ДТП - в аварию попал актер (видео)

  11   0 03.10.2021, 13:31 | Новости, Видео, Происшествия
В Киеве произошло "звездное" ДТП - в аварию попал актер (видео)

Вечером, 2 октября, в Киеве произошло ДТП с участием известного украинского актера.

Об этом сообщает "Автопатруль Майдан".

Авария произошла на улице Никольско-Слободской.

Водитель Volkswagen не справился с управлением и зацепил Subaru и Mercedes, которые были припаркованы.

Одним из пассажиров автомобиля, устроившего ДТП в Киеве, был украинский актер, звезда сериала "Пес" Михаил Жонин. На месте масштабной аварии работала патрульная полиция.

Информации о пострадавших и жертвах в результате ДТП на Никольско-Слободской нет.

Очевидцы ДТП поблагодарили актера сериала "Пес" Михаила Жонина за позитив и веселое оформление аварии.

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