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В Днепропетровской области масштабное ДТП с микроавтобусом: двое погибших и восемь раненых

  6   0 21.06.2021, 20:06 | Новости, Происшествия
В Днепропетровской области масштабное ДТП с микроавтобусом: двое погибших и восемь раненых

Вблизи пгт Покровск Никопольского района утром произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека и восемь человек получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter.

В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", а также шесть пассажиров Mercedes получили телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Водитель автомобиля "ВАЗ" задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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