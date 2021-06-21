Катар допустит на ЧМ-2022 только вакцинированных от COVID-19 болельщиков

Страна, принимающая турнир, определилась с главным условием допуска зрителей.

Катар позволит посещать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года только вакцинированным от коронавируса зрителям.

Об этом заявил премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани.

"Когда наступит время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, большинство стран мира будут вакцинировать и иммунизировать своих граждан. Из-за того, что некоторые страны не смогут вакцинировать всех своих граждан, Катар не позволит болельщикам посещать стадионы без вакцинации против вируса", - цитирует Аль-Тани AP.

Отмечается, что сейчас Катар рассматривает вариант с выделением миллиона доз препаратов, чтобы делать вакцину прямо перед матчами турнира.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря следующего года.

Сборная Украины набрала три очка в трех стартовых матчах квалификации на чемпионат мира и занимает второе место в своей отборочной группе.

isport.ua