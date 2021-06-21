В Германии задержали ученого. Шпионил в пользу России

В Германии задержали российского ученого, который шпионил в пользу России. Он работал в одном из университетов.

Об этом сообщает Le Figaro.

Мужчина работал научным сотрудником в немецком университете. Его подозревают в том, что он с начала октября 2020 года работал в российской разведке.

Прокуратура Карлсруэ сообщила, что в период с октября по июнь прошлого года он как минимум трижды встречался с агентом российской внешней разведки.

Также известно, что на двух из этих встреч он предоставил информацию об университете и получил взамен денежные суммы наличными.

Больше об этом человеке ничего неизвестно кроме того, что он был научным сотрудником "научно-технической кафедры".

Также издание отмечает, что в последние годы российские спецслужбы резко активизировались в Европе. Российских шпионов обнаруживали в Италии, Болгарии, Нидерландах, Австрии, Франции и Чехии и других странах.