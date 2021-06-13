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Под Киевом поймали банду браконьеров, которые зарабатывали на ловле рыбы по миллиону в месяц

  4   0 13.06.2021, 23:03 | Новости, Происшествия
Под Киевом поймали банду браконьеров, которые зарабатывали на ловле рыбы по миллиону в месяц

В Киевской области правоохранители разоблачили банду браконьеров, которую покрывали сотрудники Госрыбагентства. В месяц на незаконном вылове рыбы злоумышленники зарабатывали почти по миллиону гривен. 

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Полиции Киевской области.

"В состав группировки входили 10 человек в возрасте от 30 до 69 лет. Злоумышленники занимались выловом рыбы в Вышгородском районе и в акватории острова Большой. Рыбу мужчины поставляли в супермаркеты и торговые дома, действовавшие на территории столичного региона. Месячный доход браконьеров составил почти миллион гривен", - сообщили правоохранители. 

Организовал незаконный бизнес 47-летний житель столицы. Ловили рыбу 47-летний и 52-летний мужчины. Еще пять человек в возрасте от 43 до 69 лет распространяли рыбу по местам сбыта. 

Как сообщили в полиции, 30-ти и 37-летний должностные лица управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области покрывали деятельность браконьеров. Они предупреждали их о возможных проверках.

Злоумышленники построили специальные замаскированные базы с доступом к воде. Рыбу мужчины вылавливали преимущественно в ночное время.

По делу провели 16 обысков по местам жительства и по "рабочими" адресам браконьеров. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли 4 лодки, 44 сетки, 5 мешков рыболовных принадлежностей, устройство для отстрела резиновых пуль, электроудочку, мобильные телефоны, ноутбуки, наличные. Кроме того, правоохранители изъяли накладные на поставку рыбы в известные сети супермаркетов. Полиция будет исследовать характер взаимодействия данных предприятий с фигурантами дела.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.

Решается вопрос о сообщении подозрения задержанным. Меру пресечения изберет суд.

strana.ua

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