Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

01:07

Названы продукты, помогающие контролировать свой аппетит

00:08

Hyundai Creta нового поколения будет похож на новый Tucson

23:03

Под Киевом поймали банду браконьеров, которые зарабатывали на ловле рыбы по миллиону в месяц

22:04

В Нигерии бандиты атаковали шесть деревень и убили более 50 жителей

21:32

Хирн: Отправили соглашение Красюку, ждем комментарий

21:05

NASA опубликовало фото ракеты для полета на Луну

20:33

Байден о встрече с Путиным: Я буду с ним очень прямолинейным

20:06

Франция пожертвует другим странам вдвое больше COVID-вакцин, чем планировала ранее, - Макрон

19:34

"Бенфика" объявила о переходе Педриньо в "Шахтер

19:07

На Донбассе с начала суток соблюдается режим "тишины"

18:35

Иран должен быть прозрачным и справедливым. G7 сделала заявление о крушении самолета МАУ

18:07

Лидеры G7 призвали Россию и Китай уважать и соблюдать права человека

17:36

G7 договорилась увеличить "климатическое" финансирование

17:00

На Николаевщине несколько человек пострадали на аттракционе (видео)

16:37

Тренер Северной Македонии: Мы можем считаться аутсайдерами, но нас это не беспокоит

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Hyundai Creta нового поколения будет похож на новый Tucson

  4   0 14.06.2021, 00:08 | Новости, Авто
Hyundai Creta нового поколения будет похож на новый Tucson

Кроссовер Hyundai Creta нового, второго, поколения, который появится в продаже в 2022 году, будет похож на новый Hyundai Tucson. Об этом сообщают некоторые СМИ.

Hyundai Creta первого поколения появился в 2019 году. На некоторых рынках он известен под названием Hyundai ix25.

О том, что новый Hyundai Creta внешне будет похож на представленный недавно новый Tucson, свидетельствуют шпионские фотографии этой новинки. Фотошпионы заметили новую Creta во время дорожных тестов, и, судя по всему, она действительно многое в дизайне возьмет у своего «родственника».

Например, у этих кроссоверов будет одинаковая решетка радиатора и оптика. Пока больше ничего конкретного сказать нельзя.

В линейку двигателей по-прежнему будут входить три силовых агрегата. Это 1,5-литровый бензиновый двигатель без наддува, 1,5-литровый дизель с турбонаддувом и 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом.

Продажи Hyundai Creta нового поколения начнутся в первой половине 2022 года. Сколько он будет стоить - пока не сообщается.

autonews.ua

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (307)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]