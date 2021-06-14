Hyundai Creta нового поколения будет похож на новый Tucson

Кроссовер Hyundai Creta нового, второго, поколения, который появится в продаже в 2022 году, будет похож на новый Hyundai Tucson. Об этом сообщают некоторые СМИ.

Hyundai Creta первого поколения появился в 2019 году. На некоторых рынках он известен под названием Hyundai ix25.

О том, что новый Hyundai Creta внешне будет похож на представленный недавно новый Tucson, свидетельствуют шпионские фотографии этой новинки. Фотошпионы заметили новую Creta во время дорожных тестов, и, судя по всему, она действительно многое в дизайне возьмет у своего «родственника».

Например, у этих кроссоверов будет одинаковая решетка радиатора и оптика. Пока больше ничего конкретного сказать нельзя.

В линейку двигателей по-прежнему будут входить три силовых агрегата. Это 1,5-литровый бензиновый двигатель без наддува, 1,5-литровый дизель с турбонаддувом и 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом.

Продажи Hyundai Creta нового поколения начнутся в первой половине 2022 года. Сколько он будет стоить - пока не сообщается.

autonews.ua