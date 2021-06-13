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В Нигерии бандиты атаковали шесть деревень и убили более 50 жителей

  5   0 13.06.2021, 22:04 | Новости, Мир
В Нигерии бандиты атаковали шесть деревень и убили более 50 жителей

В Нигерии вооруженные угонщики скота убили 53 жителей шести деревень в северо-западном штате Замфара. Преступники напали на фермеров на полях и преследовали тех, кто пытался спастись.

Об этом сообщил представитель полиции штата Мохаммед Шеху, передает AFP.

Бандиты передвигались на мотоциклах. Часть убитых похоронили в соседнем городе, чтобы избежать повторных нападений во время церемонии. 14 тел отправили в столицу штата, город Гусо. Власти направили дополнительные полицейские силы.

Последние два года участились случаи нападения в Нигерии. В основном преступления связаны с финансовой выгодой. Так, с декабря было похищено больше 850 студентов. Большинство из них отпустили после получения выкупа.

Напомним, 30 мая боевики в Нигерии похитили учеников исламской школы в городе Тегина. Речь шла по меньшей мере о 150 школьниках.

Вооруженные группы, похищающие людей для получения выкупа, в последние месяцы провели серию рейдов по школам и университетам на севере Нигерии, похитив более 700 студентов.

rbc.ua

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