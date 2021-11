Канье Вест признался, что хочет вернуть Ким Кардашьян (видео)

Рэпер заявил, что готов меняться ради Ким и их детей.

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст хочет вернуть звезду реалити Ким Кардашьян. Об этом артист заявил во время службы в одной из церквей Лос-Анджелеса, передают Факты.

В своей речи Канье признался, что совершил много ошибок в отношениях с бывшей женой. По словам рэпера, он публично вел себя не так, как подобает достойному мужчине.

Сейчас Уэст готов меняться ради брака, поскольку хочет быть рядом со своими детьми и семьей.

- Я делаю все, чтобы быть рядом. Я должен вернуться домой. Если Бог разлучит Кимье (Ким и Йе), тогда миллионы семей почувствуют, что расставание - это нормально! Но когда Бог снова объединит Кимье, то миллионы семей смогут преодолеть разлуку и боль, которые использует дьявол, - сказал с трибуны Вест.

Ye had something to say about his family today