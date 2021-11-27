Ученые объяснили, как коронавирус влияет на здоровье сердца

COVID-19 может вызвать воспаление в оболочке кровеносных сосудов.

У около 20% госпитализированных с COVID-19 возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Часто заболевания, связанные с кровообращением, развиваются у людей, которые раньше ими не страдали, передает 24 Канал.

Каким образом COVID-19 может ухудшить работу сердца

Коронавирус вызывает повреждение миокарда (сердечной мышцы) и нарушение функции сердца. В тяжелых случаях болезнь даже может стать причиной образования рубцов на сердце.

Кроме того, воспаление миокарда может вызывать так называемый цитокиновый шторм - потенциально летальную реакцию иммунной системы.

Коронавирус также может стать причиной сердечной недостаточности.

Почему происходит нагрузка на сердце

Если у больного есть воспаления легких, то правый желудочек сердца должен работать интенсивнее, чтобы доставить кровь к легким, что может вызвать правостороннюю сердечную недостаточность.

COVID-19 может вызвать воспаление в оболочке кровеносных сосудов, которые транспортируют кровь по всему телу. Это в свою очередь может привести к образованию тромбов, повышать риск ишемии или инсульта.

Кроме того, когда сатурация (уровень кислорода в крови) очень сильно снижается, сердечная мышца больше не получает достаточно кислорода от легких, что вызывает дальнейшее повреждение сердца.

В Минздраве отметили, что сейчас в мире продолжают исследовать, как именно коронавирусная инфекция вызывает развитие миокардита и почему инфекция является частой причиной сердечной недостаточности.

Обратите внимание! По данным Госстата, самые частые причины смерти украинцев - болезней системы кровообращения, от которых умерли 306 127 человек. В то же время от COVID-19 умерли 40 014 украинцев - то есть коронавирусная болезнь входит в тройку причин смертности.