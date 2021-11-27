В Украине отстранили 2 800 непривитых учителей

Больше всего отстраненных учителей в Ровенской и Киевской областях, 384 и 281 человек соответственно.

В Украине отстранены от работы 280 педагогических работников учреждений среднего образования из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлет.

"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тысячи педагогических работников УОСО", - сообщил Сергей Шкарлет.

Больше всего отстраненных учителей в Ровенской и Киевской областях, 384 и 281 человек соответственно.

Министр подчеркнул, что кампания по вакцинации от COVID-19 среди педагогов продолжается.