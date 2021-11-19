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Адель випустила перший альбом за останні шість років (відео)

  14   0 19.11.2021, 13:33 | Новости, Культура
Адель випустила перший альбом за останні шість років (відео)

Відома співачка Адель презентувала свій четвертий студійний альбом за назвою 30.

Про це йдеться на офіційному сайті виконавиці, інформує Кореспондент.

Назва символізує вік актриси, в якому вона вийшла заміж за свого першого чоловіка Саймона Конеккі.

В альбомі 12 композицій, серед яких три нові пісні - I Drink Wine, Love Is a Game та Hold On Адель виконала ще наприкінці жовтня на концерті у Лос-Анджелесі. Також напередодні вона заспівала пісню, присвячену батькові To Be Loved. 

Артистка присвятила альбом своєму дев'ятирічному синові Анджело і хотіла таким чином пояснити йому, як важко переживає розлучення. Платівка включає теми розлуки, тривог та материнства.

"Мій мудрий друг, який завжди дає найкращі поради. Друг, який не спав усю ніч і тримав мене за руку, доки я невпинно плакала", - описувала новий альбом Адель. 

Кореспондент

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