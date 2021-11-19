У Росії 90-річна жінка кілька місяців отримувала пенсію "білетами банку приколів"

У Невському районі Петербурга 90-річній жінці кур'єри кілька місяців приносили замість пенсії "білети банку приколів".

Пенсіонерка виявила підступ лише тоді, коли пішла в магазин за продуктами та вирішила розплатитися одною з банкнот, пише "Мойка78".

Жінка дала касирці 5 тисяч рублів, проте та сказала, що купюра фальшива - "білет банку приколів".

Виявилося, що з таких "білетів" складалися всі накопичені за останній час заощадження пенсіонерки. При цьому пенсійні гроші вона забирала не сама: їй доставляли їх додому кур'єри "Пошти Росії".

Жінка звернулася до поліції. Правоохоронці вилучили у потерпілої 95 "білетів банку приколів" по 5 тисяч рублів і 13 квитанцій. Загалом матеріальні збитки склали 475 тисяч рублів. Відкрито кримінальну справу.

"Вечірні Вісті"