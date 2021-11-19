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Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися провести Різдво з королевою Єлизаветою II

  61   0 19.11.2021, 13:00 | Новости, Мир
Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися провести Різдво з королевою Єлизаветою II

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не планують на Різдво залишати США та їхати до Великої Британії.

Про це повідомляє PageSix, інформує НВ.

Джерело видання повідомило, що парі було направлено запрошення провести свята разом із королівською сім'єю у Сандрінгемському палаці, але вони його відхилили.

"Гаррі та Меган не приїдуть. Якби вони збиралися, вони б уже повідомили про це своїй родині... Але це перше Різдво Її Величності без чоловіка, тому можна було сподіватися, що вони захочуть бути з нею", - заявило джерело. 

Востаннє пара відзначала Різдво у Великій Британії у 2018 році, а була разом на батьківщині принца Гаррі у березні 2020 року. Таким чином, якщо вони дійсно приїдуть на Різдво до Великої Британії, то у королеви Єлизавети II та інших членів королівської родини нарешті буде можливість побачитися з Арчі, якого вони не бачили з осені 2019 року, а також познайомитись із маленькою Лілібет.  

2021 року принц Гаррі двічі побував у Великій Британії. Він прилітав на похорон свого дідуся, принца Філіпа, у квітні, та на відкриття пам'ятника принцесі Діані в день її народження у липні.

НВ

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