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"Красива серцем". Гурт KAZKA випустив нову пісню, яка стала саундтреком до серіалу (аудіо)

  9   0 11.06.2021, 16:06 | Новости, Культура
"Красива серцем". Гурт KAZKA випустив нову пісню, яка стала саундтреком до серіалу (аудіо)

11 червня вийшла пісня "Красива серцем" / Скріншот

Мегапопулярний гурт KAZKA презентував нову пісню "Красива серцем", яка стала саундтреком до серіалу "Моя улюблена Страшко", що вийде на каналі "1+1".

Нова аудіоробота опублікована на YouTube-каналі музичного колективу, інформує УНІАН.

"Красива серцем" - пісня-експеримент для гурту, адже тут манера співу фронтвумен Олександри Заріцької відрізняється від звичного звучання, як і сама музика. Слухач стикається із зовсім новим форматом, але все це об'єднує звична гармонія та звуки сопілки Дмитра Мазуряка", - йдеться в описі до треку.

Серіал "Моя улюблена Страшко" - адаптація всесвітньо відомого колумбійського серіального формату "Betty la fea" або "Ugly Betty", який свого часу став найуспішнішою теленовелою в історії, що підкорила понад 180 країн світу.

УНІАН

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