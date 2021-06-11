Китайський марсохід "Чжужун" надіслав нові фото з червоної планети

Марсохід надіслав нові фото з Марса / фото китайського національного космічного управління

Китайський марсохід "Чжужун" надіслав на Землю нові знімки з Червоної планети.

Як пише китайське інформаційне агентство Сіньхуа, знімки оприлюднило Національне космічне управління, інформує УНІАН.

На кадрах - сам ровер, а також посадкова платформа.

Повідомляється, що церемонія оприлюднення знімків відбулася у Пекіні.

"Ця подія є свідченням успішності першої китайської місії з дослідження Марса із застосуванням космічного апарату. На фото зображені панорама Марса, його рельєф в місці посадки, посадковий модуль з державним прапором КНР, а також сам марсохід", - йдеться в повідомленні агентства.

До цього повідомлялося, що марсохід "Чжужун" системи "Тяньвень-1" приступив до досліджень планети у кінці травня.

Він вивчає геологічну будову, атмосферу та клімат Марса.

УНІАН