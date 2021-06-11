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Кочетков: Кто планировал и реализовывал военные операции таким образом, что наши воины тысячами оказывались в плену?

  11   0 11.06.2021, 17:01 | Новости, Политика
Кочетков: Кто планировал и реализовывал военные операции таким образом, что наши воины тысячами оказывались в плену?

"Глянул краем глаза интервью с Петром Порошенко по поводу "пленок Медведчука". Там "крыголам», разумеется, втюхивает, как он неистово боролся за освобождение каждого нашего пленного, при этом Виктора Медведчука старательно старается не упоминать вообще", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александ Кочетков, информирует  UAINFO.org.

"Но начинать надо не с этого. Начинать надо с ответов на основополагающие вопросы.

В частности, а почему столь массово появились наши пленные, которых пришлось «героически освобождать»? Кто планировал и реализовывал военные операции таким образом, что наши воины тысячами оказывались в плену?

Я знаю, что в 2014 году Валерий Гелетей и Виктор Муженко ежедневно являлись в администрацию президента, и там вместе с Петром Порошенко двигали фишечки по оперативным картам, изображая из себя военных стратегов. Но на деле эти игрища в Петра Бонапарта закончились тем, что наши бойцы оказались в котлах и под артиллерийским обстрелом с территории противника. И вынуждены были спасаться, сдаваясь в плен...

Кто должен понести за эти очевидные провалы и политическую, и криминальную ответственность? Только ли Виктор Медведчук? А сывочолый Верховный Главнокомандующий как бы ни при чем, да? Он только за успешные обмены отвечает?

Судя по всему, как метко высказался Юрий Касьянов, нашей власти миллиард деревьев посадить проще, чем одного Порошенко", - завершает политолог.

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