"Дивився на мене як на ікону". Руслана Писанка розповіла про знайомство з чоловіком і про причини відмови від спільних дітей. ВІДЕО

Актриса і телеведуча Руслана Писанка розповіла, як вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Ігорем Ісаковим і розкрила подробиці їхніх стосунків.

55-річна Писанка дала відверте інтерв'ю ЖВЛ, в якому розповіла про перенесений чоловіком коронавірус, історії їхнього знайомства, участь у шоу про схуднення і плани на дітей, інформує НВ.

Руслана Писанка про знайомство з другим чоловіком

Руслана Писанка та бізнесмен Ігор Ісаков познайомилися у 2009 році в Мережі. Тоді вона була самотня і намагалася знайти любов за допомогою Інтернету. Ісаков запросив актрису на чай.

"Якби я пила чай з кожним, хто мені пропонує, мені довелося б випити Чорне море", - уїдливо відповіла йому Писанка, але дала номер телефону.

На перше побачення вона запізнилася на 5 годин. Писанка зізналася, що тоді просто забула про призначену зустріч, а коли згадала, почала збиратися і затрималася ще більше. До слова, коханий артистки дізнався про це тільки під час інтерв'ю.

Тоді Писанка запропонувала наполегливому кавалеру відвідати Софію Київську.

"Я дивилася на Ігоря, як він дивився на ікони, як він дивився на мене - як на ікону, - поділилася спогадами артистка. - Думаю, потрібно "замутити".

Через рік і чотири місяці після знайомства Ісаков зробив пропозицію Писанці стати його дружиною.

Про здоров'я

Подружжя брало участь у шоу "Зважені та щасливі". На двох їм вдалося скинути приблизно 80 кг. Після цього Писанка сказала, що більше не братиме участь в подібних проектах, а також не буде намагатися схуднути або будь-яким чином насильно змінити себе. Її чоловік зазначив, що різка втрата ваги тільки негативно позначилася на його здоров'ї - він почав втрачати тонус, волосся, зуби.

Нещодавно Ісаков тяжко захворів на коронавірус. "Почував себе як овоч", - зізнався і зазначив, що тільки завдяки турботі дружини відчував себе в безпеці.

Про спільних дітей

"Ми вирішили, що не будемо про це переживати, тому що трохи запізно було починати. Тим більше що в Ігоря є син, який, до речі, деякий час жив з нами. Зараз він живе в Черкасах. Знаєте, мені здається, з дітьми або складається, або не складається. Життя не закінчується, життя триває", - розповіла Писанка.

"Якщо Боженька дасть, то будуть, якщо не дасть - то не будуть", - додав Ісаков.

"Вечірні Вісті"