Американські науковці назвали два ковід-симптоми, при яких потрібно негайно викликати "швидку"

Коли викликати швидку при COVID-19 / фото REUTERS

Американські науковці виявили, що два симптоми - низька сатурація і часте дихання - можуть свідчити про підвищений ризик смерті. Пацієнти з такими ознаками можуть вимагати госпіталізації.

Як пише 24 канал з посиланням на EurekAlert, людині, яка захворіла на COVID-19, не завжди просто зрозуміти, в якому випадку необхідно викликати швидку медичну допомогу.

Центри з контролю і профілактиці захворювань США пропонують звернутися до лікаря у разі:

утрудненого дихання;

тривалого болю або почуття тиску в грудній клітині;

сплутаність свідомості;

нездатності прокинутися;

блідої шкіри з сірим відтінком.

Науковці з Вашингтонського університету вказують, що таких яскравих симптомів, як утруднене дихання і біль в грудній клітці, у пацієнтів часто немає навіть при небезпечних рівнях ослаблення дихання і зниження рівня кисню в крові. До цих висновків вони пройшли, проаналізувавши дані понад 1000 госпіталізованих пацієнтів.

Дослідження показало, що у деяких пацієнтів з COVID-19 до того, як вони відчують себе досить погано, щоб бути госпіталізованими, може бути втрачений момент для початку раннього лікування.

Пацієнти, яких включили в дослідження, проходили лікування в лікарнях Чикаго і Сіетла в період з березня по червень 2020 року, всі вони були старші 18 років. Науковці виявили, що у багатьох пацієнтів була гіпоксемія (низький вміст кисню в крові: 91% і нижче) або тахіпное (часте дихання: 23 і більше дихальних рухів у хвилину). Водночас про задишку і кашель повідомляли лише деякі.

Науковці зіставили різні фактори з імовірністю смерті пацієнтів. Виявилося, що у пацієнтів з гіпоксемією при госпіталізації ризик смерті був в 1,8 - 4 рази вище, ніж у людей з нормальним рівнем кисню в крові.

Аналогічно, часте дихання було пов'язано зі збільшенням ризику смерті в 1,9 - 3,2 раза. Водночас інші симптоми, які можна оцінити самостійно (артеріальний тиск, температура тіла, пульс) не були пов'язані з ризиком смерті.

Автори дослідження рекомендують Центрам по контролю і профілактиці захворювань змінити свої рекомендації.

"Вечірні Вісті"