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Как заманивают на военную службу в "ДНР" и ЛНР"? – Бутусов

  4   0 26.05.2021, 15:00 | Новости, Общество
Как заманивают на военную службу в "ДНР" и ЛНР"? – Бутусов

"Реально армейские корпуса ВС РФ на Донбассе по обеспечению по сравнению с ВСУ выглядят просто жалко, и Украине этим стоит гордиться. Наша страна обеспечивает своих защитников гораздо лучше, чем Россия, и это всем надо знать. К слову, денежное довольствие украинских солдат на данный момент превосходит не только "ЛДНР", но даже солдат регулярной армии ВС РФ в зоне Западного и Южного военных округов", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Посмотрел паблики российских войск на Донбассе, там много зазываний в различные воинские части, интересно сравнить, чем же завлекают служить оккупантам.

1. Прежде всего во всех объявлениях бойцов "ЛДНР" заманивают зарплатами, и они в целом стандартны.

16450 рублей - базовая зарплата солдата (224 доллара или 6164 гривны). К ней могут идти надбавки до 1500 рублей. Выплата боевых - 2% от зарплаты за день приравненный к участию в боевой обстановке в первой линии (около 300 рублей), во второй линии - 1% в день (около 150 рублей).

Получается, пехотинец-контрактник "ДНР" и "ЛНР" рискуя башкой каждый день в передовых траншеях максимально за месяц может получить 25 500 рублей (9550 гривен или 348 долларов).

В то время как пехотинец-контрактник ВСУ получает минимальную зарплату 10 000 гривен (364 доллара). При этом при заключении первого контракта солдату выплачивается единоразовая помощь 18160 гривен (660долларов). А за выполнение задач в первой линии солдат получает на фронте дополнительно 17000 в месяц, плюс 5000 за безупречную службу. Таким образом большинство солдат в пехоте при постоянной службе на первой линии получает 32 000 гривен в месяц (1165 долларов).

Кстати, любопытно, что минимальная зарплата солдата пехоты в "ЛДНР" примерно равняется зарплате солдата пехоты Вооруженных сил Российской федерации. Базовая зарплата пехотинца ВС РФ после уплаты налогов - около 17500 рублей (около 7500 гривен). Поскольку в "ЛДНР" налоги не платят на военные зарплаты, и многие части могут делать надбавки в 1000 рублей, по сути, солдат на Донбассе и в РФ получает на руки те же деньги. Впрочем, в российской армии в определенных случаях также применяют надбавки за службу в особых боевых условиях, и очень этим хвастаются. Так, солдаты-контрактники в небольшом контингенте российских войск Сирии получают дополнительно 1200 долларов в месяц, туда много желающих попасть, профинансировать в таком объеме два корпуса на Донбассе Россия не может.

Важно отметить, сравнивая обеспечение ВСУ и оккупационные корпуса, что Украина предоставляет гораздо больше социальных льгот, которые реально финансируются. Несравнимо лучше соблюдаются права военнослужащих - у нас, например, невозможно уволить солдата "задним числом", чтобы лишить его либо его семью положенных выплат, в то время как в "ЛДНР" это обычная практика. Все это преимущества нашего демократического государства, которые очевидны уже сейчас.

2. В оккупационных войсках на Донбассе огромный некомплект, и конкуренция идет между воинскими частями за любых солдат, в том числе за тех, кто бросил свои предыдущие воинские части. Практически во всех объявлениях есть пункт - решение вопросов с НУК (неисполнение условий контракта), и с СОЧ (самовольное оставление части). Это означает, что бойцов "ЛДНР" в большинстве случаев готовы зачислить в новую часть любой ценой, без учета их карьеры. Также очевидно, что широкое распространение НУК и СОЧ у оккупантов связано с категорическим нежеланием командиров частей переводить военнослужащих в другие части при любых обстоятельствах.

3. В ряде частей привлекают специально пожилых людей - выдача паспортов РФ плюс выход на пенсию на льготных условиях. Оккупационные корпуса это самый быстрый способ получить российский паспорт. Предельный срок заключения контракта указывается 53-55 лет. Паспорта РФ это для многих стимул оформиться на контракт, чтобы потом придумать как сбежать.

4. Как важное конкурентное преимущество преподносится в "ЛДНР" отсутствие уставщины, минимальное время пребывания в казарме или вообще проживание вне казармы. В тыловых не боевых частях привлекают большим количество увольнений - до трех в неделю. В некоторых случаях преимуществом обозначается "отсутствие поборов", то есть добровольно-принудительные сборы командования в "общак" подразделения, которые, по отзывам, собираются с каждой зарплаты в значительном размере для хозяйственных нужд и личных вопросов командования.

Поскольку никакого гражданского контроля в "ЛДНР" нет, свободных СМИ нет, а за критику можно легко угодить на подвал, воинские части соревнуются кто меньше обманывает свой личный состав, и переманивают друг у друга солдат. По данным нашей разведке общая численность оккупационных корпусов составляет до 35 тысяч человек, однако реальный уровень укомплектованности боевых подразделений противника в первой линии не превышает 25-30%. Полоса обороны растянута в одну линию, на большее сил нет, выделены небольшие тактические резервы, которые также постоянно применяются для усиления передовой.

В целом, уровень материального обеспечения корпусов "ЛДНР" невысокий, комплектование обеспечивается за счет резкого снижения требований к личному составу, речь уже не идет о добровольцах, мотивации, речь идет только о заполнении штатов любой ценой. Это значит, что боеспособность противника низкая. и продолжает снижаться.

Ликвидация наемников "ЛНР" и "ДНР" - эффективный способ вызвать еще больший дефицит личного состава оккупантов, и усугубить проблемы комплектования", - завершает Бутусов.

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