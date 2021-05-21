В России покажут еще один сериал "Квартала 95"

С 7 июня на российском телеканале СТС стартует показ украинского сериала "100 тысяч минут вместе", который спроектировала Студия "Квартал 95". В киноленте рассказывается о семейной паре, которая проживает карантин на самоизоляции.

Это 16-серийная лирическая комедия о супругах, которые после семи лет брака оказались на 69 дней замкнутыми в собственном доме. Соответствующий анонс украинского сериала опубликован на YouTube-канале СТС, а также транслируется по телевидению.

Стоит отметить, что премьера киноленты в Украине состоялась 1 февраля 2021 года. В главных ролях появились актеры Руслан Ханумак и Дарья Рыбак.

Обозреватель