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WSJ: Байден сделал Путину подарок, за который Трампа уже назвали бы "агентом" России

  22   0 21.05.2021, 09:00 | Новости, Мир
WSJ: Байден сделал Путину подарок, за который Трампа уже назвали бы "агентом" России

Президент Джо Байден жестко говорил о Владимире Путине. Но его политическая реакция была неоднозначной. Решение по санкциям против газопровода "Северного потока-2" дает еще больше причин для беспокойства.

Об этом в редакционной статье пишет Wall Street Journal.

Госдепартамент прислал Конгрессу отчет о том, кто окажется под санкциями из-за участия в строительстве ГТС в обход Украины. Энтони Блинкен во время назначения его на должность Госсекретаря заверил, что готов "сделать все, что только возможно, чтобы остановить "Северный поток-2". Оказалось, что это не совсем правда.

Администрация Байдена взяла на прицел российские корабли, прокладывающие газопровод. Но компания, которая управляет "Северным потоком-2", а также ее генеральный директор, избегут санкций. Госдепартамент признает, что компания Nord Stream 2 AG и ее лидер - бывший агент "Штази" - заслужили санкции. Однако Вашингтон отказывается наказывать друга Владимира Путина "во имя национальных интересов США".

"За такие шаги СМИ утверждали, что Дональд Трамп может быть российским агентом", - пишет издание.

Решение основано на утверждении, что Байден не хочет разрушать отношения с правительством Германии, которое упорно поддерживает "Северный поток-2". Но это перекручивание. В США против газопровода выступают обе партии. А в апреле Европарламент призвал остановить проект. Поэтому именно Германия должна бояться испортить отношения с Вашингтоном и всей Европой.

"Газопровод даст дешевую энергию, но углубит европейскую зависимость от газа России. Это геополитическая халатность, учитывая угрозу, исходящую от реваншистской внешней политики Москвы. Также "Северный поток-2" вознаграждает Путина, который продолжает преследовать диссидентов, бросил в тюрьму Алексея Навального и угрожает суверенитету соседних стран. Именно поэтому такие страны, как Польша, готовы платить больше, чтобы только не пользоваться российским газом. Хотя они и куда беднее, чем Германия.

Одним из первых официальных распоряжений Байдена было закрыть газопровод Keystone XL между Канадой и США, который должен был улучшить американскую энергетическую безопасность. Поэтому получается, что он относится к "трубе", которая усилит российское влияние и принесет доходы Кремлю, лучше, чем к проекту, который пойдет на пользу Америке.

УНИАН

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