Фігурантка справи Шеремета Яна Дугарь підтвердила, що переписується із Зеленським

Фігурантка справи про вбивства журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь підтвердила, що президент Володимир Зеленський переписується з нею.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, інформує UAINFO.org.

"Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла", - зазначила Дугарь.

Вона додала, що їй було важливо "донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається зі мною, Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком".

"Прошу поставитися з розумінням до приватності мого спілкування з Володимиром Зеленським. Головний бій за правду - попереду", - підкреслила вона.





Нагадаємо, що напередодні в ході пресконференції Зеленський заявив, що веде переписку з фігуранткою справи про вбивство Павла Шеремета Яною Дугар, щодо якої діє запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.

Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугар затримали у кінці 2019 року за підозрою в причетності до вбивства Павла Шеремета.

У травні 2020 року затриманим змінили підозри. Антоненко тепер не організатор, а виконавець за попередньою змовою, Кузьменко є виконавцем, а Яна Дугар - пособником.

У справі також фігурують «невстановлені особи», які є організаторами злочину. За ним матеріали виділили в окреме провадження.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля в Києві.

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