Боевики усилили обстрелы на Донбассе, в рядах ООС потери: двое погибших, 10 раненых

Боевики усилили обстрелы на Донбассе за прошедшие сутки, 11 сентября. В результате обстрелов украинские воины понесли большие потери.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
11 сентября вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 14 раз.
В направлении Новогнатовки российские наемники обстреливали наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем 122-го калибра. Они обстреляли гражданскую инфраструктуру Новогнатовки, в результате чего были повреждены частное здание и прилегающая территория.
"Пострадавших среди местного населения нет", - отметили в штабе.
Кроме того, враг осуществил многочисленные обстрелы в районе Верхнеторецка из артиллерии 122-го калибра.
В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Старогнатовки боевики применили станковые противотанковые гранатометы.
Вблизи Талаковки и Нью-Йорка российские наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Также отмечается, что в районе населенного пункта Нью-Йорк оккупанты сбросили мины 82-го калибра с помощью беспилотного летательного аппарата.
В районе Причепиловки враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреляли Водяное на Приазовье.
Позиции ООС возле Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Также в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате массовых обстрелов, украинские военные понесли потери.
"Двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирования. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Также о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.