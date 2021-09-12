За сутки в Украине зафиксировали 2 196 новых COVID-случаев

За минувшие сутки, 11 сентября, в Украине зафиксировали 2 196 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это меньше, чем накануне (3 869 случаев).

Об этом сообщают данные Минздрава.

Так, госпитализировано - 1 257 человек; летальных исходов - 22; выздоровело - 499 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР-18 887 человек, методом ИФА-3 099 человек, экспресс-тестами - 16 716 человек.

За все время пандемии в Украине: заболевших - 2 316 619 человек; выздоровели - 2 221 110 человек; летальных случаев - 54 342; проведено ПЦР-тестов - 12 269 080.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.