Холифилд проиграл уже в первом раунде после своего возвращения

Витор Белфорт одолел легендарного боксера.

В ночь с 11 на 12 сентября в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) состоялся вечер бокса от компании Triller Fight Club.

В главном событии турнира встретились именитый бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт.

Холифилд вышел на ринг впервые после того, как 10 лет назад завершил боксерскую карьеру. Однако в поединке против бразильца он не выстоял и первый раунд.

Белфорт, проведший до этого лишь один бой в боксе, сначала потряс ветерана, а после пошел добивать. Рефери остановил избиение - технический нокаут.

Стоит отметить, что комментатором этого поединка выступил 45-й президент США Дональд Трамп.

Напомним, Холифилд должен был готовиться к поединку против Майка Тайсона, но этот бой сорвался. По информации источников, причина в том, что Тайсон боится Холифилда.

isport.ua

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