У Білорусі чоловіка заарештували за колір стін батьківської хати

Чоловіка заарештували на 25 діб (Фото: "Вясна" назірае/Telegram)

У Білорусі власника біло-червоно-білого будинку заарештували на 25 діб, його звинуватили за ст. 24.23 КпАП (несанкціоноване пікетування).

Про це повідомляє правозахисний центр Вясна, інформує UAINFO.org.

Чоловіка затримали у понеділок, 20 грудня, коли його викликали до відділку міліції. За попередньою інформацією, він оголосив сухе голодування.

Рік тому чоловік розписав будинок своїх батьків у селі Олеще Полоцького району у національних кольорах: намалював на стінах дві білі та червону смуги та повісив герб Погоня у вікні.

Через деякий час його визнали винним у проведенні несанкціонованого пікету, а потім погрожували порушенням кримінальної справи за звинуваченням у злісному хуліганстві.





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