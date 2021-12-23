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Сазонов: Бредовые заявления Шойгу – достаточно тревожный знак в стиле начала 2014 года

  63   0 23.12.2021, 18:00 | Новости, Политика
Сазонов: Бредовые заявления Шойгу – достаточно тревожный знак в стиле начала 2014 года

"Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о 120 военных из частных американских армий, которые готовят химическое оружие для удара по ОРДЛО в Красном Лимане и Авдеевке, конечно - полный бред. От первого до последнего слова, это очевидно", - об єтом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.   

"Я даже объяснять не буду, потому что очевидность этого бреда в каждом слове. Хотя он прекрасно укладывается в канву их любимых страшных фантазий. Американцы в Украине, частные армии, химическая оружие. Это по разряду сожранных снегирей, распятых мальчиков в трусиках и изнасилования пенсионерки за русский язык или что там они генерировали в свое время. Шойгу еще забыл уточнить, что американские военные обязательно должны быть чернокожими и здоровенными - в российские стереотипы такая картинка вписывается лучше. Вопрос - зачем целый министр обороны, которого в РФ называют вторым человеком во власти и вероятным преемником Путина, собственным ртом публично этот бред озвучивает? Напомнить, что несчастная Россия в кольце страшных врагов?

Нет смысла напоминать - верящие в эту парадигму и без того достаточно зомбированы. Видимо, дело в дополнительной демонизации образа Украины (и США, естественно) в глазах населения оккупированных территорий и российских граждан. Мол, настолько Украина и Америка не любят ОРДЛО и Россию, что готовы травить их газом или что там в голове у Шойгу тараканы изобразили. Демонизация противника обычно активно проводится перед большой войной. Чтобы собственные граждане не сомневались в правоте власти и необходимости самых жестких и жестоких мер в ответ. Или превентивных. Ударить по Украине до того, как она начнет травить ОРДЛО американским дустом. Тогда все логично.

Естественно, украинский МИД этот бред опроверг. В США тоже отреагировали соответственно. Что, в принципе, хороший знак - США в информационном плане все плотнее привязываются к Украине в качестве противника РФ. И в головах американских избирателей и политиков тоже. Тем временем украинский президент Владимир Зеленский встретился с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой. Нашими хорошими союзниками по противостоянию российскому давлению и главными лоббистами интересов Украины в НАТО и ЕС. Правильно, сейчас необходимо максимально мобилизовать внешнеполитическую поддержку. Потому что бредовые заявления Шойгу - достаточно тревожный знак в стиле начала 2014 года...", - констатирует Сазонов.

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