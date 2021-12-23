Наші гроші: Безплатні ділянки учасників АТО неподалік Винниківського озера продавали за $540 тисяч

Ділянки, які безоплатно роздавали учасникам АТО, перепродали забудовникам. Львівська міська рада планує затвердити будівництво житлового комплексу на місці реакційної зони, повідомляє видання "Наші гроші. Львів", інформує НВ.

Територія неподалік Винниківського озера поділена на 18 ділянок по шість соток, які того року безплатно передав голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький у власність учасникам антитерористичної операції, зокрема їхнім рідним.

Після їх оформлення вони були виставлені на продаж за понад пів мільйони доларів з описом: «Продається все разом. Є детальний план території. Призначення - для індивідуального дачного будівництва (цільове призначення можна змінити)», - йшлося в оголошенні, яке вже видалили.

Наразі ділянки призначені для індивідуального дачного будівництва, але з іншим власником. Згідно з даними Публічної кадастрової карти, з листопада вони належать ТОВ «Стилобат-П». Ця компанія, за даними YouControl, з 10 грудня належить Олександру Міхальчуку, зареєстрованому в Хмельницькому. Йому також належить кілька компаній, які займаються будівництвом (наприклад, «УКБ «Трускавець», «Евріка 2020»). Олександр Міхальчук повідомив, що має намір будувати біля Винниківського озера 4-поверхові будинки. Кількість будинків стане відома після розробки змін до детального плану території. Водночас окрім житла планується приватний дитячий садок, магазини та аптека.На містобудівному кадастрі Львова землі відмічені як рекреаційні - зона Р-3, де не передбачено будівництво житла. «Наші гроші» зауважують, що так і не отримали коментарі від управління архітектури та урбаністики Львівської міськради попри численні звернення.

За даними аналітичної системи Clarity-Project схоже за назвою підприємство ТзОВ «Творча майстерня „Стилобат"» є у власності мешканців Тернополя Оксани та Василя Будзик. За даними Чесно Василь Будзик балотувався до Тернопільської міської ради 2002 року, та раніше він очолював тернопільське обласне відділення Національної спілки архітекторів. Його син юрист Богдан Будзик невдало балотувався до Тернопільської міськради 2020 року від партії «Європейська солідарність».

Після виборів 2020 року до Львівської міської ради кінцевий вплив на прийняття рішень у Ратуші мають депутати від «ЄС». За повідомленнями львівських ЗМІ та експертів, міський голова Львова Андрій Садовий перебуває у неформальній опозиції та вимушений враховувати думку більшості.

НВ