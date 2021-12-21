В России разработали стандарт для срочных захоронений на случай войны: в нем есть инструкция по созданию братских могил

В России разработали национальный стандарт действий власти для быстрой организации массовых похорон людей и животных на случай войны или чрезвычайных ситуаций в мирное время, например землетрясений. Кроме прочих рекомендаций, документ содержит инструкцию для организации братских могил.

Документ, разработкой которого занимался ведомственный научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, опубликован на сайте МЧС России. Он вступит в силу 1 февраля 2022 года.

Так, разработчики рекомендовали:

- при выборе мест захоронения учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа и расположение источника водоснабжения;

- хоронить умерших с высоким радиоактивным фоном в специально отведенных для этого местах. А людей, которые умерли от особо опасных инфекций, - в герметичных оцинкованных гробах;

- региональные власти заранее должны создавать запасы гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств, а также формировать специальные команды по срочному захоронению трупов;

- опубликована также инструкция для организации братских могил. В документе описывается, в частности, сколько времени должно занимать ее создание, какими должны быть размеры, а также, какой бульдозер лучше использовать для ее засыпания. В качестве примера приведена ситуация, когда в течение трех суток нужно похоронить тысячу человек.

Обозреватель