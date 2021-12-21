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У Держдепі заявили про готовність США надати Україні додаткову військову техніку

  7   0 21.12.2021, 17:04 | Новости, Политика
У Держдепі заявили про готовність США надати Україні додаткову військову техніку

Сполучені Штаті Америки готові надати Україні додаткову військову техніку.

Про це повідомила помічниця держсекретаря США Карен Донфрід, повідомляє журналіст BuzzFeed Крістофер Міллер на сторінці в Twitter, інформує УНІАН.

"Ми готові до драматичних дій, якщо Росія дійсно зробить подальшу військову агресію проти України", - сказала Донфрід під час розмови з журналістами.

Вона додала, що США готові надати військову техніку "понад те, що було надано Києву раніше".

Як повідомляв УНІАН, з 2014 року Сполучені Штати зобов'язалися виділити Україні понад 2 млрд доларів на допомогу у сфері безпеки.

Проект бюджету США на 2022 рік передбачає загальний обсяг допомоги Україні в розмірі 756 мільйонів доларів, зокрема, на зміцнення безпеки - 400 мільйонів доларів.

Загальний обсяг матеріально-технічної допомоги Вашингтона Україні у 2021 році склав понад 130 мільйонів доларів. Ці кошти пішли на допомогу українській армії.

УНІАН

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