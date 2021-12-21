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Найдорожче розлучення в історії Британії: ексдружина правителя Дубая принцеса Хайя отримає 734 мільйони доларів

  6   0 21.12.2021, 18:01 | Новости, Мир
Найдорожче розлучення в історії Британії: ексдружина правителя Дубая принцеса Хайя отримає 734 мільйони доларів

Високий суд Лондона ухвалив, що 72-річний правитель Дубая та прем'єр-міністр Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум зобов'язаний виплатити свій колишній дружині, 47-річній принцесі Хайї, загалом 554 мільйони фунтів стерлінгів (понад 734 мільйони доларів).

Як повідомляє видання Daily Mail, таким чином, це розлучення стало найдорожчим в історії Британії. Попередній рекорд встановив шлюборозлучний процес російського олігарха Фархада Ахмедова, інформує Факти.

Більшість суми буде використано на забезпечення безпеки принцеси та її дітей від викрадення. Сюди також включені довічні витрати на утримання 14-річної дочки шейха Джаліли та дев'ятирічного сина Заєда.

Йорданська принцеса Хайя, дочка покійного короля Йорданії Хуссейна та єдинокровна сестра правлячого короля Абдалли II, вийшла заміж за Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума, одного з найбагатших людей у світі, у квітні 2004 року. Влітку 2019 стало відомо, що принцеса втекла від чоловіка до Лондона разом з дітьми. Побоюватися за своє життя Хайя почала після того, як Мохаммеду стало відомо про її інтимний зв'язок з охоронцем-британцем.

Шейх Мохаммед подав до британського суду, домагаючись опіки над дітьми та повернення їх до Дубаю. Високий суд Лондона, однак відмовив у цій вимозі. І визнав, що шейх загрожував дружині.

Принцесу Хайю представляла високопоставлений адвокат із розлучення Фіона Шеклтон  

Стало також відомо, що шейх викрав двох своїх старших дочок-принцес, Латіфу та Шамсу, які намагалися вирватися з-під контролю батька та вести самостійне життя. Мохаммед утримував їх замкненими.

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