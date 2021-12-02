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Лукашенко заявил, что они с Путиным "родные братья"

  5   0 02.12.2021, 19:02 | Новости, Мир
Лукашенко заявил, что они с Путиным "родные братья"

Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным "родные братья". Об этом он сказал в интервью РИА Новости, пишет Корреспондент.

"Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", - сказал Лукашенко.

По его словам, они с Путиным могут "переваривать все это в голове, крутить, вертеть", могут "иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы", у них "могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза их видят этот мир одинаково".

Лукашенко утверждает, что он в этом убедился "особенно в последнее время".

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