Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:02

Автократ Зеленський переріс "зелений тераріум" – Андрій Миселюк

10:07

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

09:00

Особое излучение может убивать Covid-19 и полиовирус — израильские ученые

08:04

Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

07:03

"Завершить то, что начал". Яценюк хочет снова стать премьером

01:09

Тяжелые случаи заболевания омикрон-штаммом отсутствуют — Bloomberg

20:01

В Україні може з'явитись День борщу: деталі законопроєкту

19:02

Лукашенко заявил, что они с Путиным "родные братья"

18:01

Обнаружена возможная причина тромбоза после вакцинации AstraZenecа

17:02

Макрон обозвал Джонсона "клоуном" – СМИ

16:02

Названо п'ять слів, які найчастіше вживав Зеленський під час послання до Ради

15:00

Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники

14:00

Харві Вайнштейн зі світу азарту. Суд США відновив позов про сексуальні домагання проти грального магната

13:10

Злой одессит: Путин сотряс воздух намёком на "признание" так называемых "ЛНР" и "ДНР"

12:10

ABC News: Алек Болдвін стверджує, що не натискав на спусковий гачок револьвера

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

В Україні може з'явитись День борщу: деталі законопроєкту

  4   0 02.12.2021, 20:01 | Новости, Общество
В Україні може з'явитись День борщу: деталі законопроєкту

В Україні з'явиться День українського борщу, який відзначатимуть щороку другої суботи вересня. Відповідний законопроєкт №6361 зареєстровано у Верховній Раді, пише Обозреватель.

Його ініціаторами виступила низка нардепів від кількох фракцій та груп. Серед них Ярослав Юрчишин, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Володимир В'ятрович, Ольга Стефанишина, Софія Федина, Микола Княжицький, Галина Третьякова та інші. Текст проєкту Постанови розміщено на сайті парламенту.

Ініціатори законопроєкту щодо запровадження Дня борщу

Відповідно до нього, таке свято запроваджується з метою забезпечення охорони культурної спадщини, збереження уніфікованої української кухні та популяризації української культури у світі.

У зв'язку з нововведенням Кабміну рекомендується розробити та затвердити у місячний термін комплексний план заходів щодо відзначення Дня українського борщу, передбачивши зокрема:

  • проведення щорічно заходів, фестивалів та змагань щодо приготування традиційного українського борщу у всіх регіонах України;

  • проведення у навчальних закладах, закладах культури та харчування тематичних заходів, лекцій, дискусій про феномен цієї страви, її культурологічну складову, тривалість приготування різними поколіннями українців та його вплив на суспільне життя.

Контролюватиме виконання постанови Комітет Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики.

 

Лента статей

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

НАТО предотвратило российское вторжение в 1980 году. Может ли этот сценарий сработать сегодня? — Atlantic Council

НАТО предотвратило российское вторжение в 1980 году. Может ли этот сценарий сработать сегодня? — Atlantic Council

Европейцы не готовы умереть, защищая Киев от Путина – El País

Европейцы не готовы умереть, защищая Киев от Путина – El País

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (48)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]