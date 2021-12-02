В Україні може з'явитись День борщу: деталі законопроєкту

В Україні з'явиться День українського борщу, який відзначатимуть щороку другої суботи вересня. Відповідний законопроєкт №6361 зареєстровано у Верховній Раді, пише Обозреватель.

Його ініціаторами виступила низка нардепів від кількох фракцій та груп. Серед них Ярослав Юрчишин, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Володимир В'ятрович, Ольга Стефанишина, Софія Федина, Микола Княжицький, Галина Третьякова та інші. Текст проєкту Постанови розміщено на сайті парламенту.

Відповідно до нього, таке свято запроваджується з метою забезпечення охорони культурної спадщини, збереження уніфікованої української кухні та популяризації української культури у світі.

У зв'язку з нововведенням Кабміну рекомендується розробити та затвердити у місячний термін комплексний план заходів щодо відзначення Дня українського борщу, передбачивши зокрема:

проведення щорічно заходів, фестивалів та змагань щодо приготування традиційного українського борщу у всіх регіонах України;

проведення у навчальних закладах, закладах культури та харчування тематичних заходів, лекцій, дискусій про феномен цієї страви, її культурологічну складову, тривалість приготування різними поколіннями українців та його вплив на суспільне життя.

Контролюватиме виконання постанови Комітет Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики.