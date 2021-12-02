Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:10

Злой одессит: Путин сотряс воздух намёком на "признание" так называемых "ЛНР" и "ДНР"

12:10

ABC News: Алек Болдвін стверджує, що не натискав на спусковий гачок револьвера

11:02

У ВООЗ назвали єдиний спосіб зупинити поширення штаму Омікрон

09:54

На Донеччині 90 гірників шахти "Алмазна" залишаються під землею, очікуючи виплати боргів із зарплати

08:59

Портников: За поездку Лукашенко в Крым Путину придется дорого заплатить

08:30

У зоні ООС минулої доби загинув український боєць

08:03

НАТО предотвратило российское вторжение в 1980 году. Может ли этот сценарий сработать сегодня? — Atlantic Council

07:06

Писательница извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет за ее изнасилование, которое не совершал

04:05

Росія почала військові навчання поблизу кордону з Україною

00:44

Стало відомо, що знайшли в Іллі Киви під час обшуків: деякі предмети дивують. ВІДЕО

20:01

Злой одессит: Путин сотряс воздух намёком на "признание" так называемых "ЛНР" и "ДНР"

18:59

Bloomberg: Блінкен у Стокгольмі окремо зустрінеться з Кулебою і Лавровим

18:01

Олена Балаба: Третя українська буде, але не зараз. В нас взагалі так не працює

17:10

"Наші гроші": Від "антиахметівського" закону Україна щороку втрачатиме до $70 млн ренти

16:10

Кива каже, що буде молитися за тих, хто залишив його без наукового ступеня

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

ABC News: Алек Болдвін стверджує, що не натискав на спусковий гачок револьвера

  14   0 02.12.2021, 12:10 | Новости, Мир
ABC News: Алек Болдвін стверджує, що не натискав на спусковий гачок револьвера

Голлівудський актор Алек Болдвін дав ABC News своє перше офіційне інтерв'ю після трагедії на зйомках фільму "Іржа", тизер якого опубліковано на сайті видання.

Інтерв'ю, в якому Болдвін докладно розповів про подію, провів ведучий каналу Джордж Стефанопулос. У ньому актор стверджує, що не натискав на спусковий гачок пістолета, з якого було смертельно поранено операторку Галину Гатчінс, інформує Фокус.

"Я не натискав на спусковий гачок... Я ніколи не спрямував би на когось пістолет і не натиснув би гачок - ніколи", - сказав актор в інтерв'ю, повна версія якого стане доступна 3 грудня о 03:00 за київським часом.

За його словами, він не знає, яким чином бойовий боєприпас потрапив на знімальний майданчик. "Хтось поклав бойовий набій у зброю. Патрон, який взагалі не мав би бути на території", - наголосив актор.

Він додав, що усі присутні на знімальному майданчику дуже добре ставилися до загиблої. "Вона подобалася усім, хто працював із нею, усі нею захоплювалися. Навіть зараз мені складно повірити, що її більше немає. Мені це здається не реальним", - зазначив Болдуїн. 

Нагадаємо,  21 жовтня під час зйомок художнього фільму "Іржа" у штаті Нью-Мексико американський актор і продюсер Алек Болдуїн випадково застрелив оператора - 42-річну громадянку України Галину Гатчінс (Андросович). Крім того, поранення дістав 48-річний режисер Джоел Соуза. Болдуїн вистрілив з реквізитної зброї, яка мала бути заряджена холостим патроном.

Сам актор під присягою заявив, що був переконаний у безпечності зброї, яку йому вручили. У ході слідства виявлено, що помічник режисера, передаючи зброю Болдуїну, вигукнув: «Зброя - холодна». 

Жодних офіційних звинувачень Болдуїну висунуто не було. Слідство триває.

Фокус

Лента статей

НАТО предотвратило российское вторжение в 1980 году. Может ли этот сценарий сработать сегодня? — Atlantic Council

НАТО предотвратило российское вторжение в 1980 году. Может ли этот сценарий сработать сегодня? — Atlantic Council

Европейцы не готовы умереть, защищая Киев от Путина – El País

Европейцы не готовы умереть, защищая Киев от Путина – El País

Евросоюз должен обезвредить "Северный поток-2", пока не поздно — Atlantic Council

Евросоюз должен обезвредить "Северный поток-2", пока не поздно — Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (29)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]