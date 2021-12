ABC News: Алек Болдвін стверджує, що не натискав на спусковий гачок револьвера

Голлівудський актор Алек Болдвін дав ABC News своє перше офіційне інтерв'ю після трагедії на зйомках фільму "Іржа", тизер якого опубліковано на сайті видання.

Інтерв'ю, в якому Болдвін докладно розповів про подію, провів ведучий каналу Джордж Стефанопулос. У ньому актор стверджує, що не натискав на спусковий гачок пістолета, з якого було смертельно поранено операторку Галину Гатчінс, інформує Фокус.

"Я не натискав на спусковий гачок... Я ніколи не спрямував би на когось пістолет і не натиснув би гачок - ніколи", - сказав актор в інтерв'ю, повна версія якого стане доступна 3 грудня о 03:00 за київським часом.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”



Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC