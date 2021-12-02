ABC News: Алек Болдвін стверджує, що не натискав на спусковий гачок револьвера

Голлівудський актор Алек Болдвін дав ABC News своє перше офіційне інтерв'ю після трагедії на зйомках фільму "Іржа", тизер якого опубліковано на сайті видання.

Інтерв'ю, в якому Болдвін докладно розповів про подію, провів ведучий каналу Джордж Стефанопулос. У ньому актор стверджує, що не натискав на спусковий гачок пістолета, з якого було смертельно поранено операторку Галину Гатчінс, інформує Фокус.

"Я не натискав на спусковий гачок... Я ніколи не спрямував би на когось пістолет і не натиснув би гачок - ніколи", - сказав актор в інтерв'ю, повна версія якого стане доступна 3 грудня о 03:00 за київським часом.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”



Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC — ABC News (@ABC) December 1, 2021

За його словами, він не знає, яким чином бойовий боєприпас потрапив на знімальний майданчик. "Хтось поклав бойовий набій у зброю. Патрон, який взагалі не мав би бути на території", - наголосив актор.

Він додав, що усі присутні на знімальному майданчику дуже добре ставилися до загиблої. "Вона подобалася усім, хто працював із нею, усі нею захоплювалися. Навіть зараз мені складно повірити, що її більше немає. Мені це здається не реальним", - зазначив Болдуїн.

Нагадаємо, 21 жовтня під час зйомок художнього фільму "Іржа" у штаті Нью-Мексико американський актор і продюсер Алек Болдуїн випадково застрелив оператора - 42-річну громадянку України Галину Гатчінс (Андросович). Крім того, поранення дістав 48-річний режисер Джоел Соуза. Болдуїн вистрілив з реквізитної зброї, яка мала бути заряджена холостим патроном.

Сам актор під присягою заявив, що був переконаний у безпечності зброї, яку йому вручили. У ході слідства виявлено, що помічник режисера, передаючи зброю Болдуїну, вигукнув: «Зброя - холодна».

Жодних офіційних звинувачень Болдуїну висунуто не було. Слідство триває.

Фокус