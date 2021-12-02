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У ВООЗ назвали єдиний спосіб зупинити поширення штаму Омікрон

  4   0 02.12.2021, 11:02 | Новости, Общество
У ВООЗ назвали єдиний спосіб зупинити поширення штаму Омікрон

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що низький рівень охоплення населення вакцинацією і тестуванням є "рецептом" для появи нових варіантів COVID-19 і їхнього поширення. Йдеться і про штам Омікрон, який виявлено вже у багатьох країнах світу.

За словами фахівця, зупинити його розповсюдження можуть уже відомі всім методи стримування коронавірусу, а зокрема - вакцинація, передає AFP. Напередодні ВООЗ оприлюднила суворі попередження про небезпеку її ігнорування, інформує OBOZREVATEL.

"В усьому світі ми маємо токсичну суміш із низьким рівнем охоплення вакцинами та дуже низьким рівнем тестування - рецепт для появи і посилення варіантів. Нам потрібно використовувати інструменти, які ми вже маємо, щоб запобігти передачі та врятувати життя від Дельти. І якщо ми це зробимо, то також зможемо запобігти передачі й врятуємо життя від Омікрону", - висловив переконання Гебреєсус. 

Зауважимо, що новий штам COVID-19, про який лише близько тижня тому вперше повідомили у Південній Африці, швидко розповсюдився всіма континентами. Експерти наголошують, що це погіршило економічні прогнози й посилило побоювання щодо ще однієї важкої зими в умовах пандемії.

За даними ВООЗ, вченим може знадобитися щонайменше кілька тижнів, щоб зрозуміти, чи є Омікрон більш передаваним і чи призводить він до важких наслідків. Також медики мають з'ясувати, чи такими ж ефективними проти цього варіанта є вже відомі методи лікування та вакцини.

Водночас усі фахівці в один голос заявляють: поява й швидке розповсюдження нової мутації свідчать, що глобальна боротьба з пандемією COVID-19, яка триває майже два роки, далека від завершення. Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР) вже попередила, що Омікрон загрожує відновленню світу й поверненню до нормального життя.

Нагадаємо: новий штам виявили щонайменше в двох десятка країн. Це спонукало уряди багатьох держав знову встановити обмеження на подорожі. 

Секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав такі заходи "глибоко несправедливими та каральними", а також "неефективними". Попри критику, дедалі більше держав вводять заборони на перетин кордонів для іноземців і закликають своїх громадян не літати в Південну Африку й загалом туди, де вже підтверджено випадки зараження Омікроном.

Крім цього, ріс захворюваності на коронавірус спонукав європейські країни знову запровадити обов'язкове носіння масок, соціальну дистанцію, комендантську годину чи карантин із метою не допустити зростання кількості госпіталізацій.

Уряди кількох держав пішли й на такий крок, як введення обов'язкової вакцинації. Наприклад, такими щеплення вже з наступного року стануть в Австрії, Німеччина ще розглядає подібний підхід, а Греція попередила, що громадян старших за 60 років навіть штрафуватимуть у разі відмови від імунізації. 

OBOZREVATEL

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