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Померла "королева весільних тортів" – її останньою клієнткою була дочка Білла Гейтса

  9   0 24.11.2021, 17:01 | Новости, Мир
Померла "королева весільних тортів" – її останньою клієнткою була дочка Білла Гейтса

У віці 91 року померла відома американська кондитерка Сільвія Вайнсток, яку називали Королевою тортів.

Як повідомляє видання People, вона створювала розкішні торти - у тому числі й на весілля знаменитостей, інформує UAINFO.org.

Донька Білла Гейтса Дженніфер, яка вийшла заміж у жовтні цього року, була останньою клієнткою Сільвії Вайнсток. Кондитерка особисто спекла та декорувала шестиярусний торт, прикрашений білими та ніжно-рожевими трояндами, хоча у 2016 році оголосила про те, що "йде у відставкуЙ і відтепер лише навчатиме молодих кондитерів.

Торт на весіллі Дженніфер Гейтс

Сільвія пекла торти також для Роберта Де Ніро, Софії Вергари, Опри Вінфрі, Кім Кардаш'ян, Біллі Джоела, Мерайї Кері, Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс. 

Вайнсток довгий час працювала вчителькою і не думала про бізнес. Власну компанію з випікання та прикраси тортів вона відкрила у зрілому віці 50 років - після того, як пережила рак грудей. І стала піонером у цій індустрії.

Чоловік Сільвії Бен помер у 2018 році у 93 роки. Вони прожили разом 69 років та виховали трьох дочок. 

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