Александр Кочетков: О военной угрозе и ее отражении

"Угроза вооруженного захвата Украины Россией актуальна с 2006 года. Тогда Владимир Путин окончательно убедился, что не найдет общего языка с Виктором Ющенко, и российские спецслужбы получили разрешение действовать у нас как на территории противника. То есть, не только собирать информацию, вербовать агентов и силы влияния, а и производить теракты, ликвидировать граждан и т.д. (не путать разрешение с его реализацией!). Это было водоразделом - до этого украинские и российские спецслужбы сотрудничали как дружественные", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

"И тогда же Генштаб РФ, а также некоторые аналитические центры начали разрабатывать сценарии вторжения в Украину.

Наибольшая угроза полномасштабной агрессии была в начале 2014 году. Потому что было принято постановление Совета Федерации РФ, разрешающие использования армии РФ на территории Украины. В середине того же года это разрешение под давлением США было отменено, однако сохраняется право президента РФ использовать ВС РФ за границей.

Сейчас вероятность угрозы опять приближается к своему максимуму. Владимир Путин убедился, что Владимир Зеленский не пойдет на реализацию «минска» по кремлевскому алгоритму, если его к этому не принудить. Принуждением может служить блокада по энергоносителям, что мы и наблюдаем, а также элементы вторжения. Разумеется, со стороны РФ это будет подана как вынужденная мера для отражения украинской агрессии.

Собственно, ни Путин, ни его окружение и не скрывают своих планов. Чего стоят, например, очередные мыслеизвержения Владислава Суркова о том, что агрессивное расширение России - это не придурь ее стареющего руководства, а некий физический закон...

То есть, проблема не в попытках РФ в той или иной форме задавить Украину, а в нашей способности этому противостоять.

Да, ВСУ сегодня значительно боеспособнее, чем в 2014 году. При этом утрачено (безвозвратно?) удивительное единение украинцев в готовности отражать агрессию. Опять же противостоять придется уже не российским ополченцам, а регулярам, применяющим современное вооружение, в том числе, авиацию и ракеты. Поэтому принципиально много зависит от способности нынешнего руководства Украины действовать решительно и адекватно ситуации.

Как политтехнолог понимаю, что за два с половиной года правления у Владимира Зеленского должно было сложиться ядро сторонников, готовых поддерживать его всегда и во всем, «потому что он так старается, так старается, а ему мешают». Кто может мешать президенту, сконцентрировавшему у себя наиболее полную власть за всю историю независимой Украины - загадка. Полномочий, наверное, не хватает...

Симпатики Зеленского слепо верят, что все будет хорошо. Каким образом - неизвестно, но все сложится. Симпатия - симпатией, а оперировать следует фактами.

За годы правления власть Зеленского не смогла выполнить даже принципиально важного для нее предвыборного обещания - посадить казнокрадов. Никто из заметных одиозных украинских деятелей, не говоря уже об олигархах, не сидит, его богатство, нажитое незаконным путем, не конфисковано. Даже Виктор Медведчук остается при своем и не особо бедствует под домашним арестом.

Времени недостаточно? Напомню, что при Викторе Януковиче за решеткой очень быстро оказались Юлия Тимошенко и Юрий Луценко, а там обвинения пришлось выдумывать на ходу. По коррупционерам предыдущей и этой власти ничего выдумывать не придется. Надо лишь проявить волю и понимание проблемы.

Второй маркер. Власть во главе с президентом провалила подготовку к отопительному сезону. А ведь это вполне рядовая задача. Для холодной зимы энергоресурсов недостаточно, власть откровенно надеется, что морозов не будет. Собственная добыча угля и газа не растет, а падает. Зато растут цены на энергоресурсы тарифы ЖКХ, транспорт. А ситуацию с транзитом газа иначе как нашим фиаско назвать нельзя.

При этом история со спецоперацией по «вагнеровцам» продемонстрировала некомпететность нашего руководства, а попытки дезинформировать общественность, чтобы замять скандал - его незрелость: как политическую, так и житейскую.

Согласитесь, что отражение военной агрессии со стороны ядерной державы - это неизмеримо более сложная задача, чем посадка коррупционеров или подготовка к отопительному сезону. На что надеются фаны Зеленского - на снисхождение на их кумира божественного откровения? Что он опять приложится к сияющей макушке Лысого и просветлится? Так по молитвам вместо действий у нас Виталий Кличко специалист.

Поэтому пора трезветь - и власти, и ее почитателям. И переставать надеяться, что царь-батюшка Владимир Александрович с тремя своими богатырями Андреем Ермаком, Давидом Арахамией и Николаем Тищенко отгонит поганое воинство от славного Киева.

Вас интересует, что делать? План действий существует. Но сначала необходимо, чтобы власть очнулась, навела резкость и поняла, что тактика страуса не поможет и не спасет. Это как с алкоголиком: никакое лечение не будет эффективным, пока больной сам не осознает, что пора лечиться. Срочно!

При нарастании угроз план национального спасения все равно придется запускать. Вопрос лишь, с участием ли Владимира Зеленского или уже без него", - завершает политолог.