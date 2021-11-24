Киану Ривз рассказал, что женат на Вайноне Райдер 29 лет

Американский актер Киану Ривз заявил, что формально много лет женат на актрисе Вайноне Райдер. Об этом он рассказал в интервью журналу Esquire, пишет Корреспондент, информирует UAINFO.org.

Актер напомнил, что во время съемок в фильме Дракула (1992) Фрэнсиса Форда Копполы их героев обвенчал настоящий румынский священник.

"Мы полностью сняли церемонию бракосочетания с настоящими священниками. Вайнона сказала, что это так, Фрэнсис подтвердил. Так что, полагаю, мы поженились на глазах у Бога", - пошутил Ривз.

Отметим, что Райдер разделяет мнение своего "мужа".

"Мы действительно поженились в Дракуле... Нет, клянусь Богом, я думаю, что мы женаты в реальной жизни. В этой сцене Фрэнсис (Форд Коппола) использовал настоящего румынского священника... Так что я думаю, что мы женаты", - отметила актриса в беседе с Entertainment Weekly в 2018 году.