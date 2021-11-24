Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:00

Киану Ривз рассказал, что женат на Вайноне Райдер 29 лет

17:01

Померла "королева весільних тортів" – її останньою клієнткою була дочка Білла Гейтса

16:04

Александр Кочетков: О военной угрозе и ее отражении

15:12

Родина столичної судді володіє маєтком під Києвом і їздить на дорогих позашляховиках. ВІДЕО

14:04

Переміщення військ РФ біля кордонів України "вкрай незвичайні", а заяви про навчання робляться для прикриття, – заступник генсека НАТО Джоане

13:01

Загадкова смерть ювеліра під Полтавою обростає новими подробицями (відео)

11:49

Киву не позбавляли ступеня кандидата наук, бо й не присуджували — МОН

11:01

У Bellingcat заявили, що РФ поверне окупований Донбас Україні: названо причину

10:01

У Києві знайшли мертвим колишнього суддю, якого підозрювали в хабарництві

09:44

В Україні за добу від коронавірусу одужали майже 30 тисяч осіб, померли 595 пацієнтів, – МОЗ

08:50

Окупанти за добу чотири рази зривали "тишу", боєць ЗСУ отримав поранення

08:03

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

07:04

В Украине планируют усилить ответственность водителей: 15 лет тюрьмы и пожизненное лишение прав

01:01

Валютный курс уже превысил 27 грн за доллар. Почему дорожает валюта и что будет дальше

20:00

Як не перетворити новорічні свята на катастрофу для сімейного бюджету. Пояснює психологиня

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Киану Ривз рассказал, что женат на Вайноне Райдер 29 лет

  25   0 24.11.2021, 18:00 | Новости, Культура
Киану Ривз рассказал, что женат на Вайноне Райдер 29 лет

Американский актер Киану Ривз заявил, что формально много лет женат на актрисе Вайноне Райдер. Об этом он рассказал в интервью журналу Esquire, пишет Корреспондент, информирует UAINFO.org

Актер напомнил, что во время съемок в фильме Дракула (1992) Фрэнсиса Форда Копполы их героев обвенчал настоящий румынский священник.

"Мы полностью сняли церемонию бракосочетания с настоящими священниками. Вайнона сказала, что это так, Фрэнсис подтвердил. Так что, полагаю, мы поженились на глазах у Бога", - пошутил  Ривз.

Отметим, что Райдер разделяет мнение своего "мужа".

"Мы действительно поженились в Дракуле... Нет, клянусь Богом, я думаю, что мы женаты в реальной жизни. В этой сцене Фрэнсис (Форд Коппола) использовал настоящего румынского священника... Так что я думаю, что мы женаты", -  отметила актриса в беседе с Entertainment Weekly в 2018 году.

Лента статей

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

The New York Times: США предупреждают союзников о возможном вторжении РФ на фоне скопления войск возле Украины

The New York Times: США предупреждают союзников о возможном вторжении РФ на фоне скопления войск возле Украины

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (540)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]