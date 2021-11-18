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Білл Гейтс спрогнозував завершення пандемії у 2022 році та назвав умову

  7   0 18.11.2021, 12:04 | Новости, Мир
Білл Гейтс спрогнозував завершення пандемії у 2022 році та назвав умову

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс спрогнозував закінчення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 та назвав єдину умову для цього.

Як повідомляє ТАСС, відповідну заяву він зробив на новому економічному форумі, що проходить в Сінгапурі, інформує УНІАН.

За словами мільярдера, смертність від коронавірусу та загальний рівень інфікування можуть досягти середніх показників сезонного грипу до середини 2022 року. 

Умова - відсутність нових більш небезпечних COVID-штамів.

"На тлі вироблення природного імунітету, вакцинації, появі нових препаратів рівень смертності та захворюваності повинен різко піти вниз", - заявив він.

Бізнесмен вважає, що у 2022 році проблем з поставками COVID-вакцин вже не буде.

УНІАН

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