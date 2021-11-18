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У сценарії не було стрілянини: помічниця режисера подала позов проти Болдвіна

  5   0 18.11.2021, 12:54 | Новости, Мир
У сценарії не було стрілянини: помічниця режисера подала позов проти Болдвіна

У позові йдеться, що, коли трапилася трагедія, знімальна група повинна була знімати лише три великих плани / фото REUTERS

Помічниця режисера стрічки "Іржа" (Rust) Мемі Мітчелл, на зйомках якого Алек Болдуін застрелив оператора українського походження Галину Хатчінс, подала позов проти продюсера та актора.

За словами Мітчелл, яка викликала поліцію після смертельного пострілу, сценарій фільму не передбачав, що Болдвін має стріляти з револьвера в тій сцені, пише BBC, інформує УНІАН.

У позові йдеться, що, коли трапилася трагедія, знімальна група повинна була знімати три великих плани: очі актора, пляму крові на його плечі та "момент опускання руки до кобури з витягуванням револьвера".

"У сценарії нічого немає про те, що відповідач або хто-небудь інший мав стріляти з револьвера", - стверджують юристи помічниці режисера.

У момент пострілу Мітчелл, як стверджується, стояла на відстані менш як 1 метр 20 сантиметрів від Болдвіна.

Це вже другий позов, поданий проти Болдвіна через загибель Галини Хатчінс. Раніше на актора подав до суду голова команди освітлювачів, друг убитої українки Сергій Свєтний. Він каже, що куля мало не зачепила і його самого, а причиною трагедії стала недбалість членів знімальної групи, які відповідали за зброю.

Галина Хатчінс за роботою / фото via REUTERS

Адвокат Мемі Мітчелл, Глорія Аллред на прес-конференції в середу, 17 листопада, звинуватила Болдвіна в недбалій поведінці та недотриманні техніки безпеки.

У суді було озвучено інформацію, що помічник режисера Девід Холлс передав акторові зброю, але не знав, що вона заряджена бойовим патроном. Холлс вигукнув, що револьвер "холодний", тобто його можна безпечно використовувати під час зйомок.

За словами Аллред, Болдвін "вирішив зіграти в російську рулетку і вистрілив з пістолета, не перевіривши його самостійно та не попросивши фахівця зі зброї зробити це в його присутності".

Сам Холлс розповів слідчим, що повністю не перевіряв барабан револьвера перед тим, як передати його акторові. А відповідальна за зброю Ханна Гутьєррес-Рід заявила, що не знає, як бойовий патрон опинився в пістолеті на знімальному майданчику: револьвер зберігався в сейфі, а доступ був лише в кількох людей.

Поліція продовжує розслідування, звинувачення поки нікому не пред'явлено.

Нагадаємо, 21 жовтня американський актор Алек Болдвін на зйомках фільму "Іржа" поранив двох людей, один з яких помер.

Виявилося, що актор застрелив оператора, 42-річну українку Галину Хатчінс. Повітрям її доставили в лікарню в Албукеркі, де жінка померла. Повідомлялося, що знімальна група знімала сцену, в якій використовувалася вогнепальна зброя. 

УНІАН

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